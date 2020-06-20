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منوعات

نشرة السوشيال ميديا | فتاة ثلاثينية تعرض نفسها للزواج.. زوجة وزير الإعلام: حالتنا الصحية تتحسن

السبت 20/يونيو/2020 - 11:47 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

نشرت فتاه تدعى مها اسامة لديها من العمر 32 عاما , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " فيديو تعرض نفسها للزواج، الأمر الذي جعل هناك حالة من الجدل بين متابعيها ومستخدمي موقع التواصل الاجتماعي.

نشرت امل فوزى زوجة وزير الدولة للاعلام اسامة هيكل، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، منشورا جديدا تكشف فيه عن حالتهما الصحية بعد مخالطة الوزير لأحد مصابى فيروس كورونا المستجد. 

نشر الفنان شريف منير، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة تجمعه باسرته، بعد محاولة احد الاشخاص سرقة حسابه ومسح بعض الصور. 

حرص وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، على تقديم اعتذار لزملائه الفنانين، بسبب ما صدر منه من تصرفات فى الفترة الأخيرة.

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة على خاصية "ستوري" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.






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