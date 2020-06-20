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أخبار البلد

زوجة وزير الإعلام: حالتنا الصحية في تحسن بعد العزل المنزلي بسبب مخالطة مصاب كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 08:39 م
وزير الدولة للاعلام
وزير الدولة للاعلام اسامة هيكل
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مريم عزت
نشرت امل فوزى زوجة وزير الدولة للاعلام اسامة هيكل، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، منشورا جديدا تكشف فيه عن حالتهما الصحية بعد مخالطة الوزير لأحد مصابى فيروس كورونا المستجد. 

وكتبت أمل: "بفضل من الله ودعواتكم اسامة وانا وسلمي في تحسن مستمر وحالتنا تعد من الحالات البسيطة".

وشكرت أمل الجميع قائلة: "ألف شكر علي سؤال كل احبائي وعذرا علي عدم قدرتي علي الرد علي البعض لان التليفون لا يتوقف عن الرنين من الصباح الباكر وحتي منتصف الليل".

وانهت حديثها: "مرة اخري غمرتوني بمشاعر الحب الصادق الف شكر وحفظكم الله من كل سوء".

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وكان خضع أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، للعزل المنزلي، لعدة أيام، نظرا لمخالطته أحد مصابى فيروس كورونا.

وقال هيكل، في تصريحات صحفية: "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. نظرًا لمخالطة أحد مصابي كورونا، تم وضعي في العزل المنزلي لعدة أيام".

بفضل من الله ودعواتكم اسامة وانا وسلمي في تحسن مستمر وحالتنا تعد من الحالات البسيطة ..الف شكر علي سؤال من كل احبائي...

Posted by Amal Fawzy on Saturday, June 20, 2020
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