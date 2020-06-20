زوجة وزير الإعلام: حالتنا الصحية في تحسن بعد العزل المنزلي بسبب مخالطة مصاب كورونا





وكتبت أمل: "بفضل من الله ودعواتكم اسامة وانا وسلمي في تحسن مستمر وحالتنا تعد من الحالات البسيطة".







وشكرت أمل الجميع قائلة: "ألف شكر علي سؤال كل احبائي وعذرا علي عدم قدرتي علي الرد علي البعض لان التليفون لا يتوقف عن الرنين من الصباح الباكر وحتي منتصف الليل".







وانهت حديثها: "مرة اخري غمرتوني بمشاعر الحب الصادق الف شكر وحفظكم الله من كل سوء".





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وكان خضع أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، للعزل المنزلي، لعدة أيام، نظرا لمخالطته أحد مصابى فيروس كورونا.

وقال هيكل، في تصريحات صحفية: "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. نظرًا لمخالطة أحد مصابي كورونا، تم وضعي في العزل المنزلي لعدة أيام".





بفضل من الله ودعواتكم اسامة وانا وسلمي في تحسن مستمر وحالتنا تعد من الحالات البسيطة ..الف شكر علي سؤال من كل احبائي... Posted by Amal Fawzy on Saturday, June 20, 2020