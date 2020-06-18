بعد مخالطته لمصاب بـ كورونا.. المتحدة للخدمات الإعلامية: نتمنى عودة وزير الإعلام لعمله قريبا

توجهت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بخالص التمنيات بالشفاء العاجل لاسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الاعلام.





وتابعت الشركة في بيان: "نتمني ان يتم بروتوكول العزل ويعود لممارسة عمله في أقرب فرصة".





وخضع أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، للعزل المنزلى لعدة أيام نظرا لمخالطته أحد مصابى فيروس كورونا .





وقال هيكل في تصريحات له "الحمد لله الذى لايحمد على مكروه سواه.. نظرا لمخالطة أحد مصابي كورونا ، تم وضعي فى العزل المنزلي لعدة أيام".



