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أخبار البلد

بعد مخالطته لمصاب بـ كورونا.. المتحدة للخدمات الإعلامية: نتمنى عودة وزير الإعلام لعمله قريبا

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:46 م
وزير الاعلام
وزير الاعلام
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حماده خطاب
توجهت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بخالص التمنيات بالشفاء العاجل لاسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الاعلام.  

وتابعت الشركة في بيان: "نتمني ان يتم بروتوكول العزل ويعود لممارسة عمله في أقرب فرصة". 

وخضع أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، للعزل المنزلى لعدة أيام نظرا لمخالطته أحد مصابى فيروس كورونا .

وقال هيكل في تصريحات له "الحمد لله الذى لايحمد على مكروه سواه.. نظرا لمخالطة أحد مصابي كورونا ، تم وضعي فى العزل المنزلي لعدة أيام".

يذكر أن وزارة الدولة للإعلام نظمت خلال الأيام الماضية عددا من المؤتمرات لوزراء السياحة و الطيران والتعليم والصحة والشباب والرياضة.
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