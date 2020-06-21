الفيروس وصل للرئتين .. تطورات الحالة الصحية للمطربة رحمة رياض بعد إصابتها بكورونا

كشفت المطربة رحمة عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا.





وقالت خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج التاسعة المعروض على القناة الأولى، إنها زارت الطبيب وأعلمها بأن الفيروس وصل للرئتين، وبدأت مراحل العلاج وتتحسن.









ولفتت إلى أنها أصيبت من أحد أفراد العائلة، عندما زارهم ثاني أيام العيد، لكنه قبل المرور بهم زار صديقا مصابا بكورونا.





وكتبت رحمة رياض عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" أنا تعبانة جدا جدا يا جماعة وشكلي هاسبقكم والحمد لله رب العالمين ووالدتي ربنا يتولاها وجميعا آمين، أنا التعب زايد عليا جدا وخصوصا في صدري، الرئتين وضربات قلبي ونفسي.





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ونشرت رحمة صورة من روشتة طبيبها المعالج والأدوية التي تتناولها من أجل تحسن حالتها الصحية.