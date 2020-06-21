شاهد.. محمد سامى داخل إحدى دور السينما .. ورامى جمال: ابن اصول وتستاهل كل خير

شارك المخرج محمد سامى صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهر سامى خلال إحدى زياراته لدور السينما قبل إغلاقها بسبب فيروس كورونا.





وعلق المطرب والملحن رامى جمال قائلا:" فرحان ليك وبيك جدا ابن أصول وتستاهل كل الخير".

وتفاعل الجمهور وجاءت تعليقاتهم كالاتى:

العالمى محمد سامى

احسن مخرج بجد

كل الاحترام لك ولاعمالك





يذكر أن محمد سامى قدم فى رمضان هذا العام مسلسل "البرنس" والذى شارك فى بطولته محمد رمضان وروجينا وأحمد زاهر وهو من تأليف وإخراج محمد سامى.









وأعلن المخرج محمد سامي عن مفاجاة قادمة في أعماله بعد نجاح مسلسل البرنس، مؤكدا أنه قرر أن يقوم بكتابة أي عمل فني يقوم بإخراجه ليقدم شكلا جديدًا ومختلفًا.