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رياضة

حازم إمام يحمل «ثعلب» .. والجمهور: أسطورة الزمالك

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:13 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر حازم امام كابتن نادي الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق صورة جديدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى انستجرام.


وظهر في الصورة بشكل كارتوني وهو يحمل ثعلبا فوق كتفه فى إشارة إلي لقبه "الثعلب".


وعلق حازم امام علي الصورة شاكرا أحد جماهيره على تصميمه للصورة قائلا: شكرا لك، هذا عمل رائع لقد احببتها جدا.



ونالت الصورة تفاعلا كبيرا من متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالاتى:

عم العالم

فنان ي زوما 

حبيبي يا تعلب

أسطورة الزمالك

يذكر أن حازم إمام لعب أول مباراة له مع فريق الزمالك الأول في موسم 1993-1994 بتاريخ 12 نوفمبر، 1993 ضد الإتحاد السكندري، وشارك كلاعب بديل للاعب عفت ناصر، وفاز الزمالك في المباراة بهدفين احرزهما اللاعب إمانيول أمونيكي.
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Thank you @omar_taman_90 great work ,love it ❤️

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