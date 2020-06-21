شاهد.. رد حسن الرداد وإيمي سمير غانم على شائعات الانفصال

مازالت شائعات انفصال إيمي سمير غانم وحسن الرداد تتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص الثنائي على الرد بطريقة غير مباشرة على تلك الشائعات.

نشرت إيمي سمير غانم فيديو لها هي وحسن الرداد من كواليس تصوير مسلسل عزمي وأشجان.

وعلقت إيمي:"هو ده اللي عندي .. مات الكلام.. سلامو عليكوا".

فيما حرص حسن الرداد على نشر صورة لهما سويا عبر حسابه على إنستجرام دون التعليق عليها.

كان الإعلامى رامى رضوان نشر صورة أيضا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وظهر في الصورة برفقة زوجته دنيا سمير غانم وأختها إيمى سمير غانم وزوجها حسن الرداد.

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وكانت الصورة بمثابة رد على الشائعات التي انتشرت مؤخرا بوجود خلافات بين ايمى وحسن.





وكتب معلقا على الصورة:" حبايبى الغاليين ".

يشار إلى أن حسن الرداد وايمى سمير غانم تزوجا في 4 نوفمبر 2016 .. وشارك حسن الرداد فى بطولة مسلسل "شاهد عيان"، وتدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي.

وجسد "الرداد" دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.