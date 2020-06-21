أخبار الفن .. تطورات الحالة الصحية للمطربة رحمة بعد إصابتها بـ كورونا.. ورد حسن الرداد وإيمي سمير غانم على شائعات الانفصال

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:





الفيروس وصل للرئتين .. تطورات الحالة الصحية للمطربة رحمة بعد إصابتها بكورونا



كشفت المطربة رحمة عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا.





محمد رمضان بعد تصدر ميوزيك أورد العالمية للفنانين العرب: أنا في الساحة واقف لوحدي

نشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه على إنستجرام يتضمن مجموعة من الفنانين العرب وكتب:"إحصائية ميوزك أوورد العالمية للنجوم العرب بعد إضافتهم للنجم الإماراتي حسين الجسمي والنجم العراقي محمد السالم والنجم التونسي بلطي ♥️☝🏽#ثقة_في_الله_نجاح".





في ذكرى وفاة سعاد حسني .. تعرف على سبب عدم إعلان عبد الحليم حافظ زواجه منها



تحل اليوم ذكرى وفاة سندريلا الشاشة الفنانة سعاد حسني التي رسمت الابتسامة على وجوه أجيال مختلفة ورحلت والحزن يسكن قلبها، في 21 يونيو 2001.





بعد التنمر بها .. شقيقة محمد رمضان تنشر صورة من حفل زفافها.. ومتابعون: كنتى حلوة جدا

شاركت إيمان رمضان شقيقة محمد رمضان جمهورها بصورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





شاهد.. رد حسن الرداد وإيمي سمير غانم على شائعات الانفصال



مازالت شائعات انفصال إيمي سمير غانم وحسن الرداد تتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص الثنائي على الرد بطريقة غير مباشرة على تلك الشائعات.



