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تعليم

طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان استعدادا لـ امتحان اللغة العربية

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:11 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
بدأ طلاب الثانوية العامة يتوافدون على لجان الامتحانات، منذ الثامنة صباحا تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، استعدادا للوقوف في طابور الكشف الحراري والتعقيم والتفتيش.

جدير بالذكر أنه ينطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية، وسط اجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل الإجراءات الاحترازية التي سيمر بها طلاب الثانوية العامة صباح اليوم الأحد، قبل بدء زمن امتحان اللغة العربية.

وتتمثل هذه الخطوات والإجراءات التي أعلنها وزير التربية والتعليم فيما يلي:

- يصل الطلاب إلى مقار لجان امتحانات الثانوية العامة منذ الثامنة صباحا. 

- يمر الطلاب من بوابات التعقيم.

- بعد المرور من البوابة يتم قياس حرارة الطالب باستخدام كاشف الحرارة.

-ثم يتم تفتيش كل طالب بالعصى الإلكترونية الخاصة الخاصة بالبحث عن أجهزة التليفون المحمول ووسائل الغش الإلكتروني.

- يتم تسليم الطلاب الكمامات وأكياس الجيل المطهر.

-يمر الطالب على جهاز تغليف الحذاء بطبقة من البلاستيك منعا لنشر أي عدوى عبر حذائه.

- ثم ينتظر الطلاب في ساحة انتظار مع المحافظة على التباعد الاجتماعي، علما بأن هذه الساحة تم إنشاؤها في الهواء الطلق حتى موعد الصعود إلى اللجان وبدء الامتحان.

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