طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان استعدادا لـ امتحان اللغة العربية

جدير بالذكر أنه ينطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية، وسط اجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل الإجراءات الاحترازية التي سيمر بها طلاب الثانوية العامة صباح اليوم الأحد، قبل بدء زمن امتحان اللغة العربية.





وتتمثل هذه الخطوات والإجراءات التي أعلنها وزير التربية والتعليم فيما يلي:



