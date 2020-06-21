طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان استعدادا لـ امتحان اللغة العربية

بدأ طلاب الثانوية العامة يتوافدون على لجان الامتحانات، منذ الثامنة صباحا تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، استعدادا للوقوف في طابور الكشف الحراري والتعقيم والتفتيش.
- يصل الطلاب إلى مقار لجان امتحانات الثانوية العامة منذ الثامنة صباحا.
- يمر الطلاب من بوابات التعقيم.
- بعد المرور من البوابة يتم قياس حرارة الطالب باستخدام كاشف الحرارة.
-ثم يتم تفتيش كل طالب بالعصى الإلكترونية الخاصة الخاصة بالبحث عن أجهزة التليفون المحمول ووسائل الغش الإلكتروني.
- يتم تسليم الطلاب الكمامات وأكياس الجيل المطهر.
-يمر الطالب على جهاز تغليف الحذاء بطبقة من البلاستيك منعا لنشر أي عدوى عبر حذائه.
- ثم ينتظر الطلاب في ساحة انتظار مع المحافظة على التباعد الاجتماعي، علما بأن هذه الساحة تم إنشاؤها في الهواء الطلق حتى موعد الصعود إلى اللجان وبدء الامتحان.