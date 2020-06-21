صحة الإسماعيلية: إحالة المسئول عن تبديل مريض بآخر للتحقيق بمستشفى الصدر للعزل

كشف الدكتور سعيد السقعان مدير مديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية ، حقيقة واقعة تبديل مريض باخر ونقله مستشفي الصدر للعزل بالخطأ.





واكد السقعان ان بروتوكول التنسيق لنقل الحالات الايجابية لمستشفيات العزل يتضمن تسجيل بيانات المريض على موقع رعايات مصر وبذلك يتم اخطار مرفق الاسعاف لنقل الحالات، ومديرية الشئون الصحية تقوم بالتنسيق التليفوني للتأكد من نقل الحالات في اسرع وقت ممكن لبدء تلقي بروتوكول العلاج.





واضاف، أن من اهم الاجراءات التي تتم اثناء نقل الحالات ولضمان الجودة يتم نقل الحالة بعد استلام بطاقة المريض وكذلك الملف الطبي الخاص به لما يتضمنه من تاريخ مرضي للحالة والموقف العام، وبمجرد نقل الحالة بمستشفى العزل يتم اعادة تقييم الحالة في غرفة منفصلة قبل دخولها غرف الاقامة هذا فيما يخص الحالات المستقره، بينما في الحالات الغير مستقرة بقسم الرعاية المركزة فيتم دخولها في غرفة عناية مستقلة لا يوجد بها مرضى لحين استقرار الحالة.









وفي يوم 17 يونيو الجاري وتحديدا الساعة 00:55 بعد منتصف الليل و بناء على تقييم الحالة الصحية للمريضة " س .ع" ايجابي لفيروس كورونا بمستشفى الاسماعيلية العام )، تم ادخال بيانات الحالة على موقع رعايات مصر وتسكينها بمستشفى صدر الاسماعيلية للعزل الصحي لعدم توافر اسرة شاغرة بقسم العزل بمستشفى الاسماعيلية العام في ذات اليوم في تمام الساعة 1:11 صباحا اي بعد حوالي 16 دقيقة برقم طلب للاسعاف (23027)ورقم سيارة اسعاف (410).





واشر الي أنه تم التنسيق تليفونيا مع مرفق اسعاف الاسماعيلية لنقل الحالة كما هو متبع ، ونظرا لكون الحالة بقسم العناية فيقوم المسعف بالتأكد من بياناتها من خلال عضو هيئة التمريض المسئول عليها والمشرف والطبيب المعالج، موضحا اكتشاف خطأ بعد وصول الحالة لمستشفى العزل الصحي صدر الاسماعيلية وبتقييم الحالة في غرفتها المستقلة، وتبين ان الحالة التي تم نقلها تدعى "ن .م"، اشتباه لفيروس كورونا بمستشفى الاسماعيلية العام).





وأكد عودة الحالة الى مستشفى الاسماعيلية العام وعزلها وتم سحب مسحه لها وتبين سلبيتها وتماثلت للشفاء وخرجت تحسن من المستشفى يوم 19 يونيو .





وأشار إلى احالة المقصرين للشئون القانونية من الفريق الطبي بمستشفى الاسماعيلية العام والمسعف التابع لمرفق اسعاف الاسماعيلية.







