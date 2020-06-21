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محافظات

للاطمئنان على إجراءات التأمين الطبي.. وكيل صحة الدقهلية يتفقد لجان الثانوية العامة

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:03 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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همت الحسيني
تفقد الدكتور سعد عبد اللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية لجان الثانوية العامة، يرافقه وكيل المديرية للطب الوقائي ومدير الرعاية الأساسية.

وبدأ وكيل الوزارة جولته بمدرسة منشأة البدوي – مركز طلخا للاطمئنان على التأمين الطبي للجان  واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل بدء الامتحانات.

كما تفقد اللجان من الداخل للتأكد من وجود التهوية اللازمة وأدوات التعقيم الخاصة بالطلبة وكذلك القائمين على الإشراف الطبي ومراقبي اللجان.

واطمأن سيادته على تمركز عربات الاسعاف امام اللجان وكذلك التجهيزات اللازمة لنقل اي اصابة قد تحدث بين الطلاب داعين الله لجميع ابنائنا الطلاب النجاح والتوفيق في أداء الامتحانات وان يرفع البلاء والوباء عن مصرنا الحبيبة.

وانطلقت صباح اليوم الأحد امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بمادة اللغة العربية حيث يؤدى الامتحانات بالدقهلية غدا 47 ألفا و732 طالبا وطالبة داخل 156 لجنة من ضمنهم لجنة المكفوفين،ولجنة سجن جمصة، ولجنة المتفوقين،ولجنة مستشفى الأورام بالإضافة إلى أداء 227 طالبا و222 طالبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية.
للاطمئنان على إجراءات التأمين الطبي.. وكيل صحة الدقهلية يتفقد لجان الثانوية العامة
للاطمئنان على إجراءات التأمين الطبي.. وكيل صحة الدقهلية يتفقد لجان الثانوية العامة
للاطمئنان على إجراءات التأمين الطبي.. وكيل صحة الدقهلية يتفقد لجان الثانوية العامة
للاطمئنان على إجراءات التأمين الطبي.. وكيل صحة الدقهلية يتفقد لجان الثانوية العامة
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