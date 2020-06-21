وسط إجراءات احترازية .. طلاب الثانوية العامة يتوافدون على لجنة مدرسة أنصاف سري بالزيتون

بدأ توافد طلاب الثانوية العامة على مدارس محافظة القاهرة، منذ الثامنة صباح اليوم الأحد، استعدادًا لامتحان اللغة العربية.





ورصد صدى البلد الإجراءات الوقائية بمدرسة إنصاف سرى الثانوية بنات وإجراءات منع التجمعات .









وحرصت قوات الأمن ولجان مدرسة انصاف سرى الثانوية للبنات بالزيتون بالقاهرة على منع تجمعات الأهالى قبل بدء الامتحان حفاظ على سلامة الطلاب وسلامتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد ، والالتزام بالإجراءات الوقائية .









جدير بالذكر أنه ينطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 ، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية ، وسط اجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .





وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل الإجراءات الاحترازية التي سيمر بها طلاب الثانوية العامة صباح اليوم الأحد ، قبل بدء زمن امتحان اللغة العربية.





وتتمثل هذه الخطوات والإجراءات التي أعلنها وزير التربية والتعليم فيما يلي :

- يصل الطلاب إلى مقار لجان امتحانات الثانوية العامة منذ الثامنة صباحا.

- يمر الطلاب من بوابات التعقيم.

- بعد المرور من البوابة يتم قياس حرارة الطالب باستخدام كاشف الحرارة.

-ثم يتم تفتيش كل طالب بالعصى الإلكترونية الخاصة الخاصة بالبحث عن اجهزة التليفون المحمول ووسائل الغش الالكتروني.

- يتم تسليم الطلاب الكمامات وأكياس الجيل المطهر.

-يمر الطالب على جهاز تغليف الحذاء بطبقة من البلاستيك منعا لنشر أي عدوى عبر حذائه.

- ثم ينتظر الطلاب في ساحة انتظار مع المحافظة على التباعد الاجتماعي ، علما بأن هذه الساحة تم إنشاؤها في الهواء الطلق حتى موعد الصعود الى اللجان وبدء الامتحان.