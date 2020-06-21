محمد صلاح على أعتاب إنجاز فريد بـ الدوري الإنجليزي





ويستأنف فريق ليفربول اليوم الأحد، مبارياته في الدوري الإنجليزي بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث يواجه إيفرتون ضمن منافسات الجولة الـ 30.





ويحتاج ليفربول إلى لفوز بماراتين من أصل 9 مباريات، من أجل التتويج رسميا بمسابقة الدروي الإنجليزي ، بعد حرمان 30 عاما.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.





وتحوم الشكوك حول مشاركة محمد صلاح أمام إيفرتون، بسبب معاناته مؤخرا من كدمة بسيطة في قدمه، تعرض له خلال التدريبات، وعدم اكتمال جاهزيته البدنية.





إنجاز فريد ينتظر محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

ويطمح محمد صلاح في مواصلة تحطيم الأرقام القياسية بتحقيق لقب هدف مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.





وكان محمد صلاح حصد جائزة هداف مسابقة الدوري الإنجليزي مع ليفربول، آخر موسمين على التوالي.





وفي حال فوز محمد صلاح بلقب هداف البريميرليج هذا الموسم، سيصبح ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يحقق لقب هداف المسابقة 3 مواسم على التوالي، بعد آلان شيرار اسطورة نيوكاسل، مواسم "1994-1995، 1995-1996، 1996- 1997"، وتيري هينري أسطورة آرسنا مواسم "2003-2004، 2004-2005، 2005، 2006".





ويحتل محمد صلاح المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا بالتساوي مع داني إنجز لاعب ساوثهامبتون، بينما يتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي جدول ترتيب الهدافين بـ 19 هدفا، ويحل بيير أوباميانج نجم آرسنال ثانيا بـ 17 هدفا.