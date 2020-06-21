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بشكل سريع وفوري.. وزيرة الصحة تناشد الأطباء فوق سن المعاش للعمل بالأحياء المجاورة

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:54 ص
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تعاقدت مع المعامل الخاصة في الأحياء لتوفير الخدمة للمواطن على أن تدفع الدولة ثمن التحاليل وذلك حرصًا من القيادة السياسية على صحة المواطن وعدم حدوث مضاعفة لأصحاب الأمراض المزمنة.

وشددت خلال حوارها مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى على هامش جولة تفقدية بحي الأسمرات لمتابعة سير لجان الثانوية العامة اليوم الأحد، على أن هناك توافر في الأطقم الطبية لكنني أناشد الأطقم الطبية والتمريض فوق سن المعاش أن يتعاقدوا مع وزارة الصحة من خلال برنامج القوافل العلاجية ليعملوا بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالأحياء التي يقيمون بها.

وتابعت أنه تم رصد 35 ألف سرير حتى الآن لعلاج مصابي كورونا، وما يتم شغله حتى الآن لا يتجاوز 6500 إلى 7000 سرير.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن هناك مشكلة في القاهرة والجيزة لزيادة الإصابات بفيروس كورونا بها ولكن مازال هناك أسرّة متاحة بها.
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