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حوادث

قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 80 ألف كمامة مغشوشة داخل مصنع بالإسكندرية

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:53 ص
كمامات
كمامات
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص الإسكندرية وبداخله 80000 كمامة غير مطابقة للمواصفات.

وردت معلومات لإدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكنديرية تفيد قيام أحد الأشخاص – مدير مصنع ملابس "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتصنيع المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة داخل مصنعه غير المستوفى للاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن تصنيع المستلزمات الطبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حيث تم ضبط 80000 كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى مدون عليها بيانات تجارية وهمية بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لجرائم الغش التجارى.
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