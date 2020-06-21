علمتني الصلابة.. نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد الأب

احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بالعيد العالمي للأب بتوجيه رسالة مؤثرة إلى والدها من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.





وغردت نادين نسيب نجيم قائلة: "عيد الأب كل عيد وأنت الأب الصالح يلي ربيتني عل عزيمة والقوة والصلابة مهما اشتدت الأيام".





وأضافت: "الله يرحمك اسمك بركة عليي وبعرف انك عم تحميني وتدعيلي من السما بحس بوجودك حتى وأنت بعيد عني احلى بابا اشتقتلك".





#عيد_الأب كل عيد وأنت الأب الصالح يلي ربيتني عل عزيمة والقوة والصلابة مهما اشتدت الأيام الله يرحمك اسمك بركة عليي و بعرف انك عم تحميني وتدعيلي من السما بحس بوجودك حتى وأنت بعيد عني 🙏🏻 احلى بابا اشتقتلك — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) June 21, 2020

وكانت نادين نسيب نجيم أعلنت عن انتهاء تصوير مسلسلها الجديد "النقيب سما" منذ أيام بعد استغراق تصويره أكثر من 4 أشهر بسبب وباء فيروس كورونا الذي أطاح بالعمل من السباق الرمضاني.



