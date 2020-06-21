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فن

علمتني الصلابة.. نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد الأب

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:26 م
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
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شروق ابراهيم
احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بالعيد العالمي للأب بتوجيه رسالة مؤثرة إلى والدها من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي تويتر. 

وغردت نادين نسيب نجيم قائلة: "عيد الأب كل عيد وأنت الأب الصالح يلي ربيتني عل عزيمة والقوة والصلابة مهما اشتدت الأيام". 

وأضافت: "الله يرحمك اسمك بركة عليي وبعرف انك عم تحميني وتدعيلي من السما بحس بوجودك حتى وأنت بعيد عني احلى بابا اشتقتلك". 

وكانت نادين نسيب نجيم أعلنت عن انتهاء تصوير مسلسلها الجديد "النقيب سما" منذ أيام بعد استغراق تصويره أكثر من 4 أشهر بسبب وباء فيروس كورونا الذي أطاح بالعمل من السباق الرمضاني. 

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