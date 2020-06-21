بعدما حرموا منها 25 عاما.. خالد فودة: الرئيس السيسي منح الجنسية المصرية لعائلة كاملة.. فيديو

تم انتشال 5 أطنان مخلفات من قاع البحر الأحمر . وجه اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء ،التحية إلى غواصين محافظة شرم الشيخ لجهودهم فى عمليات التنظيف بقاع البحر، مشيرا إلى أنه





وقال "فودة"، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى " ، المذاع على فضائية ، " صدى البلد "، مع الإعلامى " أحمد موسى "، إن الغطس فى قاع البحر له شروط معينة، منوها إلى عودة أنشطة الغوص فى شرم الشيخ فى 21 يوليو مع التفتيش على الإجراءات الوقائية اللازمة .





محافظ جنوب سيناء ، أ ن طابا مدينة رائعة وسيتم تحويل رأس سدر إلى مدينة عالمية، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء مطار فى مدينة رأس سدر بإشراف القوات المسلحة. وأضاف





وتابع محافظ جنوب سيناء، أنه سيتم إنشاء مدينة سياحية حديثة فى رأس سدر، لافتا إلى أننا نفكر فى توفير عبارة تنقل السائحين من رأس سدر العين السخنة والعكس.



