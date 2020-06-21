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بعدما حرموا منها 25 عاما.. خالد فودة: الرئيس السيسي منح الجنسية المصرية لعائلة كاملة.. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:14 م
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
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ريهام فيكتور لطيف
وجه اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء ،التحية إلى غواصين محافظة شرم الشيخ لجهودهم فى عمليات التنظيف بقاع البحر، مشيرا إلى أنه تم انتشال 5 أطنان مخلفات من قاع البحر الأحمر.

وقال "فودة"، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى " ، المذاع على فضائية ، " صدى البلد "، مع الإعلامى " أحمد موسى "، إن الغطس فى قاع البحر له شروط معينة، منوها إلى عودة أنشطة الغوص فى شرم الشيخ فى 21 يوليو مع التفتيش على الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن  طابا مدينة رائعة وسيتم تحويل رأس سدر إلى مدينة عالمية، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء مطار فى مدينة رأس سدر بإشراف القوات المسلحة. 

وتابع محافظ جنوب سيناء، أنه سيتم إنشاء مدينة سياحية حديثة فى رأس سدر، لافتا إلى أننا نفكر فى توفير عبارة تنقل السائحين من رأس سدر العين السخنة والعكس.

ونوه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منح الجنسية المصرية لعائلة كاملة بعدما حرموا منها لمدة 25 عاما، مشيرا إلى أن هذه العائلة منذ عام 95 وليس لديها جنسية. 
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