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رياضة

شاهد.. كواليس الظهور الأول للاعبي الأهلي باستاد التتش بعد جائحة كورونا

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
قام النادي الأهلي اليوم الأحد، بإجراء مسحة طبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين وجميع العاملين بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي ووفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وحرص لاعبو الأهلي على التوافد اليوم على مقر النادي بالجزيرة لإجراء المسحة الخاصة بالكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد.

وكان النادي قد شهد سلسلة من الاجتماعات المستمرة خلال الأيام الماضية منذ إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد عودة النشاط الرياضي بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقام الجهاز الإداري اليوم بتوزيع الأدوات الخاصة بكل لاعب والتي سيتم استخدامها في التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة في التدريبات منذ وصوله لمقر النادي.

وجرت خلال الساعات الماضية اتصالات تنسيقية بين أفراد الجهاز الفني، للترتيب لعودة الفريق إلى التدريبات ووضع البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتم تقسيم العاملين بفريق الكرة إلى مجموعتين والتأكيد على تعقيم كافة المعدات والأدوات التي سيتم استخدامها خلال تدريبات الفريق.

شاهد.. كواليس الظهور الأول للاعبي الأهلي باستاد التتش بعد جائحة كورونا
شاهد.. كواليس الظهور الأول للاعبي الأهلي باستاد التتش بعد جائحة كورونا
شاهد.. كواليس الظهور الأول للاعبي الأهلي باستاد التتش بعد جائحة كورونا
شاهد.. كواليس الظهور الأول للاعبي الأهلي باستاد التتش بعد جائحة كورونا
شاهد.. كواليس الظهور الأول للاعبي الأهلي باستاد التتش بعد جائحة كورونا
شاهد.. كواليس الظهور الأول للاعبي الأهلي باستاد التتش بعد جائحة كورونا
شاهد.. كواليس الظهور الأول للاعبي الأهلي باستاد التتش بعد جائحة كورونا
شاهد.. كواليس الظهور الأول للاعبي الأهلي باستاد التتش بعد جائحة كورونا
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