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مرأة

للرجال.. 5 اختبارات لتحمى نفسك من السرطان والسكتات القلبية

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:03 م
مخاطر صحية
مخاطر صحية
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لمياء الياسين

يجري الاحتفال بعيد الأب كل عام في يوم الأحد الثالث من شهر يونيو وبما أن الأب عضو مهم جدًا في الأسرة وغالبًا ما يتجاهل صحته هناك العديد من مشاكل الشيخوخة واضطرابات نمط الحياة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم التي يواجهها والدنا.


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وإليك بعض الاختبارات المهمة الضرورية لأبيك وتأكد من خضوعها لهذه الاختبارات.


 1. ارتفاع ضغط الدم

هي واحدة من المشاكل الشائعة التي تهدد الحياة في الرجال ، خاصة إذا كان لديهم تاريخ عائلي لهذه الحالة. قم بإجراء فحص لضغط الدم   في الوقت المحدد، ولتفادى السكتة الدماغية وأمراض الكلى لا تنس إجراء الاختبار كل ستة أشهر.


 2. اختبار مرض السكري

 إذا كان والدك مصابًا بمرض السكري أو لديه وزن زائد ، فتأكد من إجراء اختبار السكري. وتعد السمنة هي أحد عوامل الخطر الرئيسية لمرض السكري. أيضًا ، إذا كان والدك يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل كوليسترول عالية.


3    فحص الكولسترول

 وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، يجب على البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا إجراء فحص الكوليسترول كل خمس سنوات. وارتفاع مستويات الكوليسترول الضار يسبب تراكم الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو أمراض القلب الأخرى.


4.فحص سرطان القولون والمستقيم

الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 50-75 معرضون لخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ، خاصة إذا كان لديهم تاريخ من سرطان القولون أو الأورام الحميدة. ويتم تضمين اختبارات متعددة في فحص سرطان القولون والمستقيم الذي يتم إجراؤه كل عام ، كل ثلاث سنوات ، كل خمس سنوات وكل عشر سنوات. إذا اشتبه طبيب في أن والدك مصاب بالحالة ، فتأكد من إجراء جميع الاختبارات.



5.  سرطان البروستاتا الرجال

يجب فحص البروستاتا بدءا من عمر ال45 لدى الرجال من خلال الأشعة والتحليل أيضا.
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