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استشاري قلب: فيروس كورونا يشكل خطرا على مرضى ضغط الدم.. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:18 ص
سامح القفاص
سامح القفاص
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إبراهيم القادري
قال الدكتور سامح القفاص استشاري القلب بطب القصر العيني، إن هناك ارتباطا بين أمراض القلب وفيروس كورونا، مؤكدا أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة تكون الإصابة بفيروس كورونا لديهم أصعب من غيرهم.


وأضاف سامح القفاص خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن مرضى ضغط الدم والسكر إذا لم تكن حالتهم المرضية مستقرة ويتناولون ادويتهم باستمرار سيكون لديهم مشاكل كبيرة عند الإصابة بفيروس كورونا.


وأوضح سامح القفاص، أنه لمحاربة  فيروس كورونا يجب أن يكون لدينا مناعة قوية ويجب أن نحافظ على أداء جميع أجهزة الجسم في هذه الفترة.


وتابع أن هذه المناعة والأداء الجسدي هم من يحاربون فيروس كورونا.


واستطرد أن من ضمن الأمراض التي يشكل فيروس كورونا عليها خطرا هبوط أو ضعف عضلة القلب والشرايين التاجية ومرضى ارتفاع ضغط الدم.
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