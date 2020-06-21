حالات الشفاء تتخطى 100 ألف .. السعودية تسجل 3379 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.









ووفقا لصحيفة "سبق"، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 3379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 157612 حالة.









وأضافت الصحة السعودية أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس وصل إلى 1267 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 37 وفاة جديدة.





وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 2213 حالات تعاف، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات المتعافية إلى 101130 حالة.







