تحويل 3 طلاب ثانوي في القليوبية للمستشفى بعد ارتفاع درجة حرارتهم

أعرب طلاب الثانوية العامة في محافظة القليوبية عن سعادتهم بامتحان اللغة العربية اليوم حيث جاء الامتحان ضمن المناهج التي أقرتها الوزارة قبل حدوث أزمة كورونا.









من جانبه قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم إن غرفة العمليات المشكلة في المديرية تلقت إشارة بحدوث حالتي إغماء لطالبتين بإحدى لجان مدارس بنها أثناء الامتحان ونقلا للمستشفى لإسعافهما وحالة لطالب أُصيب بالإغماء في لجنة بالخصوص وتم اسعافه فضلا عن تحويل طالب إحدى مدارس غرب شبرا التعليمية، للمستشفى بعد ارتفاع درجة حرارته، أثناء قياس درجة الحرارة في الجهاز المستخدم باللجان.









وأشار المصدر إلى أن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم تابعت انتظام اللجان وبدء توزيع أوراق الأسئلة والإجابة على الطلبة مؤكدا اتخاذ إجراءات التعقيم والتطهير بلجان الثانوية العامة وتنسيق إجراءات قياس درجات الحرارة للطلاب، والتأكيد على أنّ الطالب الذى تزيد درجة حرارته عن 38 يؤجل امتحانه للدور الثاني بنفس امتيازات أداء الامتحان في الدور الأول.









وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد تفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشيماء الثانوية وبنها الثانوية والسادات الثانوية بقرية شبلنجة وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات فى يومها الأول.









وقال المحافظ إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة حيث تم تزويد اللجان ببوابات تعقيم وتطهير ذاتي بواقع بوابتين بكل لجنة بالإضافة إلى تواجد كاشفات لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب.