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تعليم

مماثلة لأوروبا وأمريكا.. فريق بحثي مصري يكشف الشفرة الوراثية لفيروس كورونا

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:20 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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قسم التعليم
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الدراسات التي أجرتها إحدى الفرق البحثية بالجامعة كشفت عن الشفرة الوراثية لفيروس كورونا المستجد (سارس-كوڤ-2 SARS-CoV-2) وتحديد النوع المنتشر في مصر، وذلك عبر تقنية "تسلسل الجيل القادم" أو Next Generation Sequencing- NGS، وهو الأمر الذي سيكون له أثر كبير على مسار التعامل مع الوباء في مصر، حيث ان تعيين الشفرة الوراثية يضمن أن تكون مستهدفات العلاج واللقاحات في أجزاء ثابتة بشفرة الڤيروس وليس في أجزاء متغيرة وراثيًا.


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وقام فريق جامعة القاهرة المشارك في الدراسات البحثية والذي يضم أساتذة وباحثين بكل من المعهد القومي للأورام وكليتي الطب والصيدلة، وبالتعاون مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي، والمعامل المركزية وأبحاث الدم بالقوات المسلحة، بالتتبع الجيني الكامل لـ 64 عزلة فيروسية من بين 84 عينة لمرضى إيجابيين لفيروس كورونا كان تم تشخيصهم بتحليل تفاعل البلمرة التسلسلي PCR، ووجد الفريق البحثي أن الڤيروسات المنتشرة في مصر أقرب إلى شعبة من الڤيروسات التي صنفها العلماء أنها من المجموعة B (بحسب تصنيف فورستر الألماني) أو 2a2 أو 20A (بحسب تصنيف NextStrain)، علمًا بأن هذه المجموعات لا تختلف في صفات العدوى، لكنها تساعد على معرفة تتبع مسارات انتشار الڤيروس.

وكشف الفريق البحثي، أن المقارنات الوراثية أوضحت تشابه الڤيروسات التي تم تعيين شفرتها بالفيروسات المنتشرة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، حيث قام علماء من كلية الصيدلة بمضاهاة التتابعات الوراثية وتم التحقق من وجود تغيير واحد غير جوهري على بروتين النتوء، وهو تغيير مماثل للڤيروسات التي انتشرت في أوروبا وشرق الولايات المتحدة، وهو تغيير لا يؤثر على صفات الفيروس أو استجابته للقاحات التي تتسابق معامل العالم على إنتاجه، إلا أنه من الممكن أن يكون هذا التغيير الطفيف مثبتًا لارتباط الفيروس بمستقبِلاته الخلوية، حيث أن النمذجة الحاسوبية تؤكد عدم تأثر النتوءات على سطح الڤيروس تأثرًا جوهريًا قد يجعلها أكثر خطورة، وذلك بحسب اخر أبحاث علماء مركز سكريبس بالولايات المتحدة، رغم عدم تأثير ذلك على الاستجابة المناعية.

وذكر الفريق البحثي، أنه تم إيداع النتائج الخاصة بالتسلسل الجيني الكامل للفيروس في قاعدة بيانات المركز الوطني للمعلومات التقنية الحيوية بالولايات المتحدة الأمريكية NCBI، والمعروفة إعلاميًا باسم بنك الچينات GenBank، كما أن عددًا من هذه العينات تم نشره على موقع GISAID وموقع NextStrain، ليُتاح لعلماء العالم في إطار محاولات السيطرة على هذه الجائحة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الدراسات التي تقدمها الفرق البحثية بجامعة القاهرة بالتعاون مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدى بالقوات المسلحة، لاكتشاف مستجدات فيروس كورونا، تساعد في معرفة نوع الفيروس المنتشر في مصر وتساعد فى إيجاد لقاح مضاد يخلص البشرية من هذا الوباء.
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