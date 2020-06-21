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اقتصاد

النشرة الاقتصادية | الدولار يواصل استقراره وفرص عمل للعائدين من ليبيا.. ودعم القطاع الخاص بـ 100 مليون دولار

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:33 م
النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية
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قسم الاقتصاد
يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، فى نشرته الاقتصادية اليوم الاحد، أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء والتي جاء في مقدمتها الدولار يواصل استقراره فى البنوك المصرية، طرح مصر رؤية لاعادة تشكيل اقتصاد المنطقة.


الدولار يستقر فى البنوك العاملة فى مصر

استقرت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الاحد 21 يونيو 2020 وفقا لاخر تحديث بالبنوك العاملة في مصر.

الدولار يواصل الاستقرار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد


مصر تطرح رؤية لاعادة تشكيل اقتصاد الشرق الاوسط والشمال الافريقى


أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الوضع الإقليمي والعالمي الراهن في ضوء أزمة تفشي فيروس كورونا يستدعي ضرورة إعادة تشكيل النظامين الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال رؤية حديثة تدعم القدرة على التكيف والصمود لاقتصاديات المنطقة، وتتطلب تبني ولغة مشتركة للتعاون لدى جميع الأطراف ذات الصلة في المنطقة، بما في ذلك القيادات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي والعلمي. 

مصر تطرح رؤية لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقي


التجارة و الصناعة تتيح فرص عمل ل 23 مصريا العائدين من ليبيا

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن إتاحة فرص عمل لـ ٢٣ مصريًا العائدين مؤخرًا من ليبيا والذين اعادتهم السلطات المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية، حيث سيتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إتاحة فرص العمل سواء من خلال إلحاقهم بالمشروعات الإنتاجية أو مساعدتهم في بدء مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير الدعم الفني أو التمويل المطلوب لبدء هذه المشروعات. 

وزارة الصناعة توفر فرص عمل للـ ٢٣ مصريًا العائدين من ليبيا

الاوروبى لاعادة الاعمار يدعم القطاع الخاص فى مصر ب 100 مليون دولار

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن البنك الأوروبى لإعا​دة الإعمار والتنمية وافق على تقديم تمويل للبنك التجارى الدولى بقيمة 100 مليون دولار، بهدف إعادة إقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر.


لمساندة الشركات الصغيرة.. المشاط: 100 مليون دولار من الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم مشروعات القطاع الخاص بمصر

البترول توقع 12 اتفاقية جديدة باستثمارات مليار دولار 

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاتفاقيات الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرا والمقرر عرضها على البرلمان لاستكمال إجراءاتها القانونية تعكس التنوع والتطور والنجاح الذى حققه قطاع البترول على مدار السنوات الماضية فيما يخص الاتفاقيات البترولية، وقدرته على استثمار النجاحات التى تحققت خاصة فى مجال الاكتشافات والإنتاج فى جذب شركات عالمية كبرى.

باستثمارات مليار دولار.. البترول توقع 12 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية في 4 مناطق


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