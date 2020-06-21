النشرة الاقتصادية | الدولار يواصل استقراره وفرص عمل للعائدين من ليبيا.. ودعم القطاع الخاص بـ 100 مليون دولار

الدولار يستقر فى البنوك العاملة فى مصر

مصر تطرح رؤية لاعادة تشكيل اقتصاد الشرق الاوسط والشمال الافريقى

التجارة و الصناعة تتيح فرص عمل ل 23 مصريا العائدين من ليبيا

الاوروبى لاعادة الاعمار يدعم القطاع الخاص فى مصر ب 100 مليون دولار





البترول توقع 12 اتفاقية جديدة باستثمارات مليار دولار



أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاتفاقيات الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرا والمقرر عرضها على البرلمان لاستكمال إجراءاتها القانونية تعكس التنوع والتطور والنجاح الذى حققه قطاع البترول على مدار السنوات الماضية فيما يخص الاتفاقيات البترولية، وقدرته على استثمار النجاحات التى تحققت خاصة فى مجال الاكتشافات والإنتاج فى جذب شركات عالمية كبرى.



باستثمارات مليار دولار.. البترول توقع 12 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية في 4 مناطق



أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاتفاقيات الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرا والمقرر عرضها على البرلمان لاستكمال إجراءاتها القانونية تعكس التنوع والتطور والنجاح الذى حققه قطاع البترول على مدار السنوات الماضية فيما يخص الاتفاقيات البترولية، وقدرته على استثمار النجاحات التى تحققت خاصة فى مجال الاكتشافات والإنتاج فى جذب شركات عالمية كبرى.





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