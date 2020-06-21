أبو حتيتة: مصر تتعامل مع الملف الليبي وفقا لمقررات دولية.. فيديو

قال عبد الستار أبو حتيته، الكاتب الصحفي متخصص في الشأن الليبي ، إن البعض يعتقد أن مصر تعمل بشكل منفرد فيما يخص الملف الليبي، وهذا غير صحيح، مضيفا أن مصر تعمل وفقا لمقررات دولية وعلاقات مع أطراف مختلفة من الغرب والشرق وتضع الحسابات الدقيقة قبل التحرك.





وأضاف أبو حتيته، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الان"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز "، مساء اليوم الأحد، أن مصر تقدم للعالم تصرفات مسئولة من دولة مسئولة تسير وفق المقررات التي وافق عليها العالم، لافتا إلى أن مصر تتحرك بشكل شرعي.





وأشار أبو حتيتة إلى أن الدبلوماسيين المصريين حينما يتحركون يشيروا لمؤتمر برلين نظرا لأهميته، مؤكدا أن الأمن في ليبيا لا يخص الليبيين والمصريين فقط.





وتابع: أن الأمن العربي خط أحمر، وهناك تهديدات في البحر المتوسط وأوروبا عموما بسبب ما يحدث في ليبيا.





وأشار متخصص في الشأن الليبي، إلى أن التحرك المصري من خلال إعلان القاهرة، وما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير خلال الساعات الماضية أدى إلى زخم عربي مهم للغاية في مرحلة شديدة الخطورة في الملف الليبي، مؤكدا أن كل هذه الأمور تتطلب تحركا ذكيا.



