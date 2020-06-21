أدانت حادث الطعن.. السعودية تعلن تضامنها مع بريطانيا في مواجهة جميع مظاهر الإرهاب

ادانت المملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابى ببريطانيا وأسفر عن قتل وجرح عدد من المواطنين.





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وأعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأحد فى بيان، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لعملية الطعن التي وقعت في مدينة ريدينج في المملكة المتحدة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.





وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللمملكة المتحدة الصديقة حكومةً وشعبًا، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدةً تضامن المملكة ووقوفها مع المملكة المتحدة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.





يشار إلى أن الشرطة البريطانية قالت إن الهجوم وقع مساء أمس السبت وأودي بحياة 3 أشخاص وأصاب 3 آخرين في مدينة ريدينغ نفذه شخص ليبي له علاقة بالارهاب وان شرطة محاربة الإرهاب قد تولت التحقيق.



