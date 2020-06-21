شاهد.. اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في مدينة تطاوين التونسية

اندلعت اشتباكات عنيفة، منذ قليل، بين قوات الأمن التونسية ومتظاهرين بمحافظة تطاوين الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي لتونس.





واستخدمت الشرطة التونسية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذي رفعوا شعارات مناهضة للحكومة بسبب مداهمة قوات الأمن الوطني، لخيام معتصمين، أمس.





ونفّذت وحدات أمنية حملات مداهمة لخيام المعتصمين العاطلين عن العمل، واعتقلت العديد منهم، ما فجّر غضب الأهالي الذين نزلوا إلى الشوارع، وأغلقوا الطرق بالإطارات المشتعلة، قبل أن تواجههم الشرطة بالغاز المسيل للدموع والهراوات.





وتجددت الاحتجاجات في محافظة تطاوين، طوال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة تعثر الحكومات في تنفيذ اتفاقات أقرتها سابقا، حيث يتشبث المحتجون بتنفيذ لائحة مطالب تشمل تنفيذ اتفاقية الكامور التي تنص على توظيف 1500 عاطل في شركات النفط، و500 آخرين في جهاز البيئة، والتحقيق في وفاة أنور السكرافي الذي تعرّض للضرب من قبل الشرطة خلال مظاهرات 2017، وفتح ملفات الفساد.



