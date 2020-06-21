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تعليم

خروج عميدة كلية الآثار بقنا من المستشفى العام بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:38 م
خروج عميدة كلية الآثار
خروج عميدة كلية الآثار بقنا من المستشفى العام
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يوسف رجب

أعلن مستشفى قنا العام للحجر الصحى، عن تعافى و خروج الدكتورة إيمان أبوزيد، عميدة كلية الآثار بقنا، من المستشفى و تماثلها للشفاء بعد قضائها فترة علاج 19 يوما.


وقدمت عميدة كلية لآثار، الشكر لإدارة المستشفى العام و أطقمها الطبية على جهودهم و اهتمامهم حتى تماثلت للشفاء، و بذلهم كل ما بوسعهم  لخدمة المرضى فى حدود الإمكانيات المتاحة لهم، متمنية لهم دوام التميز و الرقى.


وأضافت عميدة كلية الآثار، بأن الحالة النفسية لها دور كبير فى فترة العلاج التى يقضيها المصابين بفيروس كورونا، وهو ما يستدعى أن يكون الجميع حريصين على تهيئة الأجواء النفسية المناسبة للمرضى حتى يتماثلوا للشفاء فى أقل فترة ممكنة، لافتة إلى أنها قضت 19 يوما فى المستشفى للعلاج من فيروس كورونا.


وكان مستشفى قنا العام للحجر الصحى، أعلن اليوم الأحد، عن تعافى و خروج 18 حالة من مصابى فيروس كورونا المستجد، بعد قضائهم فترة العلاج اللازم بمستشفى الحجر الصحى.


يذكر أن مستشفى قنا العام، صدر قرار بتحويله إلى مستشفى للحجر الصحى يوم 4 يونيو الجارى، لاستقبال الحالات الايجابية من المصابين بفيروس كورونا المستجد.


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خروج عميدة كلية الآثار بقنا من المستشفى العام بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد
خروج عميدة كلية الآثار بقنا من المستشفى العام بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد
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