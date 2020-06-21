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أخبار العالم

أنور قرقاش: كلمة الرئيس السيسى دليل رفض العالم العربى استباحة سيادة ليبيا

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:10 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، أنه اتفق مع أمين عام  وزارة الخارجية الفرنسية على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وخاصة في مدينة سرت، ومناهضة التدخلات الأجنبية وأولوية الحل السياسي في ليبيا.

وصباح اليوم، قال قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الدعم العربي الكبير لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص ليبيا مؤشر واضح علي رفض العالم العربي لاستباحة سيادته وحدوده من قبل الدول الاقليمية، الضعف الحالي للنظام العربي طارئ والمواقف المبدئية الداعية للعلاقات المتوازنة والصائنة للاستقرار والسيادة ستبقى راسخة".

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعربت في بيان، مساء السبت عن تأييدها لما ورد في كلمة الرئيس السيسي في سيدي براني بخصوص ليبيا، مؤكدة على "ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا الشقيقة".

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