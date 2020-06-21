أحمد موسى: الجيش المصري التاسع عالميا وتركيا تتراجع

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن القوات المسلحة لن تسمح بسقوط مصر.





وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد": «وزير ري الإخوان قال في تصريح سابق إنه فوجئ بسد النهضة من وسائل الإعلام»، مردفا «الإخوان كانوا منشغلين بأخونة الدولة وقتل المواطنين.





وتابع موسى «الإخوان كانوا نايمين في العسل ولا يعلمون شيئا عن الأمن القومي».





وأكمل «هل استطاع أردوغان الاقتراب من حقل ظهر كما ادعى الإخوان من قبل، لم ولن يقترب من ظهر أو سرت أو الجفرة».



