حتى 31 أكتوبر.. خالد العناني: إعفاء العالم من التأشيرة السياحية إلى مصر.. برلمانيون: يساهم فى زيادة إيرادات السياحة.. ويجذب شريحة كبيرة من السائحين إلى مصر

- اقتصادية النواب توضح مميزات الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى مصر

- برلمانى: مصر تستقبل فوجا سياحيا كبيرا بالغردقة وشرم الشيخ

- سياحة النواب تكشف جهود الدولة لجذب السياح









قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه قام بزيارة شرم الشيخ والغردقة ومطار الغردقة، بالإضافة إلى التعرف على ضوابط وزارة الطيران وتمت زيارة الفنادق للوقوف على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدً أنه "تم اعتماد برامج تحفيز غير مسبوقة وتم إعفاء التأشيرة السياحية لكل مواطني العالم حتى 31 أكتوبر".



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وأضاف خالد العناني في تصريحات تليفزيونية عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": " تفقدنا منتجع كليوباترا وأنا مطمئن لأن كل الأماكن التي زرتها هي أكثر أمنًا وبها ظروف صحية مناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا" متابعًا " مستعدون لإعادة السياحة الخارجية إ لى مصر من أول يوليو في جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح".



وأكمل خالد العناني: "لدينا أكثر من 1200 فندق في مصر وما حصل على تراخيص العمل حوالي 30 % بحوالي 350 فندقًا 20 % منها في شرم الشيخ بـ 69 فندقًا".



وحول هذا الامر، استطلع موقع صدى البلد الاخبارى آراء عدد من نواب البرلمان الذين أكدوا جميعا أن قرار وزير السياحة يؤكد عملية تنشيطها مرة أخرى وتقديم حوافز تدفع السائحين للقدوم إلى مصر مرة أخرى مع تقديم الضمانات الصحية المناسبة لجذب شريحة كبيرة من السائحين الى مصر.





أشاد حسين خاطر، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بجهود الدولة التي تجلت في اعتماد برامج تحفيزية لتشجيع السياحة الفترة الجارية عن طريق إعفاء مواطني العالم من التأشيرة السياحية إلى مصر . برامجتحفيزية



وقال "خاطر" لـ"صدى البلد"، إنه منذ ظهور فيروس كورونا فى البلاد وأصبحت السياحة فى وضع صعب فى مصر ولا توجد نشاطات سياحية، مؤكدًا أن قرار وزير السياحة يؤكد عملية تنشيطها مرة أخرى وتقديم حوافز تدفع السائحين للقدوم إلى مصر مرة أخرى مع تقديم الضمانات الصحية المناسبة.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المبالغ التى تؤخذ من السائح نظير تقديم التأشيرة كبيرة وإعفاء السائح منها يتيح له فرصة قوية لجذب شريحة كبيرة من السائحين إلى مصر مما يعود بالنفع على الدولة من خلال زيادة العملة الصعبة وفرص العمل.



وأكد النائب أن من ضمن المحفزات والتطويرات التي قامت بها الدولة خلال الأيام الجارية متحف شرم الشيخ الجديد الذي يبلغ 3 آلاف متر ويضم جميع الآثار المكتشفة من سقارة، لافتًا إلى أن هناك إجراءات احترازية كبيرة تقوم بها وزارة الصحة للعاملين بالسياحة والسائحين حال تواجدهم.



كما أشاد سمير البطيخى عضو مجلس النواب، بجهود الدولة في اعتماد برنامج تحفيزى لتشجيع السياحة الفترة الجارية عن طريق إعفاء مواطني العالم من التأشيرة السياحية إلى مصر.







وقال "البطيخى" لـ"صدى البلد"، إن جميع دول العالم تقوم بإطلاق مبادرات تحفيزية لجذب السائحين بعد ظهور فيروس كورونا فى البلاد وتوقف حركة الطيران والسياحة ومن أبرز الدول التى تقوم بفتح الطيران إيطاليا وألمانيا وغيرها، مؤكدًا أن مصر سوف تفتح المطارات من الشهر المقبل لتعود الحياة كالسابق ولكن بإجراءات احترازية ووقائية لمنع وجود اصابات من فيروس كورونا.



وأكد عضو مجلس النواب، أن مدينة الغردقة وشرم الشيخ تستقبل أول يوليو أفواجا سياحية، بعد أن قامت الدولة بتقديم حوافز كثيرة للسائحين منها اعفاءات تاشيرة الدخول وتامين صحى للسائح سارى المفعول وغيرها.





ومن جانبه، أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جهود الدولة في اعتماد برنامج تحفيزى لتشجيع السياحة خلال الفترة القادمة عن طريق إعفاء مواطنى العالم من التأشيرة السياحية إلى مصر.





وقال "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، إن مصر بنسبة كبيرة تعتمد على السياحة فى اقتصادها من حيث ايراداتها التى تصب فى خزينة الدولة بشكل مباشر من العملة الصعبة فضلا عن فرص تشغيل الشباب، مؤكدًا أن إيرادات السياحة خلال الفترة ماقبل كورونا وصلت 13 مليار دولار وذلك يؤكد أهميتها الكبيرة فى تحسين الاقتصاد.









وأشار عضو مجلس النواب، الى أن من الإيجابيات التى أعلنت عنها الدولة أيضا بالنسبة للفنادق التى سوف تحصل على تراخيص لاستقبال السائحين ضرورة وجود غرفة طبية للطوارئ في حال اكتشاف أي اصابة من فيروس كورونا او غيره من الفيروسات الاخرى.



