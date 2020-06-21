طريقة عمل بيتزا الباذنجان اللذيذة

تعد البيتزا من أجمل الأكلات التى يعشقها الجميع وفي نفس الوقت تحتوى على تشكيلة كبيرة من الخضروات والعناصر الغذائية وتوجد أنواع عديدة لها بعضها معروف بشكل كبير وبعضها غير منتشر بشكل واسع.





ومن بين الأنواع الغير معروفة هى بيتزا الباذنجان التى تتمتع بمذاق رائع ومحتوى عالى من الحديد والفيتامينات والأملاح المعدنية.





نقدم لكم طريقة عمل بيتزا الباذنجان السريعة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.





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مقادير بيتزا الباذنجان

1 كيلو دقيق

نصف كوب لبن بودرة

نصف كوب زيت

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة ملح

رشة سكر

ماء للعجن

"الوجه"

صلصة طماطم

ثوم مفروم

باذنجان مقلى

جبنة رومى مبشورة

جبنة موتزاريلا مبشورة

زيتون أخضر حلقات

فلفل ألوان مفروم

زيت

فلفل أسود





طريقة عمل بيتزا الباذنجان

- امزجى كل مكونات العجينة جيدا ثم اتركيها فى مكان دافئ حتى تتخمر.

-إفردى العجينة بالنشابة بشكل دائرى ورشي عليها الدقيق.

- ضعى الثوم مع الملح والفلفل الأسود والصلصة والزيت.

-حمرى الفلفل المفروم فى الزيت .

- ضعى على وجه العجينة الفلفل والباذنجان والزيتون والجبنة الرومى والموتزاريلا ثم ضعيها فى الفرن حتى تنضج.



