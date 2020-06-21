وكيل الأزهر الشريف: الدولة تولى اهتماما كبيرا بامتحانات الثانوية الأزهرية

قال صلاح عباس، وكيل الأزهر الشريف ، إن إنطباعه عن اليوم الأول لأمتحانات الثانوية الأزهرية، جيد جدًا، مشيرًا الى تضافر كافة جهود الدولة للاستعداد لهذه الامتحانات ، مشددًا على أن هذا التضافر يعد "شئ مشرف"، وتابع:"يوجد اهتمام من قبل كافة مسؤولى الدولة بامتحانات الثانوية الأزهرية".





وأضاف " عباس"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" ، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن سلبيات اليوم الأول تتمثل فى عدم الاهتمام بالمقاعد الزائدة عن الحاجة والمتواجدة فى مناطق معينة من بعض المدارس،كان عليها بعض الأتربة، بالإضافة إلى غياب بعض الملاحظين دون علم مسبق،ما أثر على اللجنة فى بدايتها، وتابع:"تعاملنا مع هذه الأزمة على الفور من خلال الملاحظين الاحتياطيين".





وعن الطالب الذى اشتبه فى إصابته بكورونا، قال وكيل الأزهر الشريف، إن الطالب يعانى من مرض صدرى، وبعد توقيع الكشف الطبى عليه تبين أنه غير مصاب بكورونا، وبعد تحويله إلى المستشفى خرج بسلام ولكن والده فضل أن يؤجل نجله الأمتحانات هذا العام.



