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فن

مريام فارس تحتفل مع عائلتها بمناسبة عيد الأب.. صور

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:45 م
صدى البلد
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اسماء الحسينى

شاركت الفنانة مريام فارس جمهورها صورة جديدة على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

والصور من إحتفالها بعيد الاباء مع عائلتها وإعتمدت مريام ظهورها بفستان أصفر مكشوف الظهر ورفعت شعرها بوردة من نفس اللون .

وكتبت معلقة على الصور :"كان يوم ولا اروع الله يحفظ كل الاباء ويعطيهم الصحة "

و يذكر أن آخر أعمال مريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا.

وكانت مريام فارس أحيت حفلا غنائيا ضمن فعاليات "شتاء الرياض" المقام في المملكة العربية السعودية، وتألقت بأغنية حبيبي سعودي، التي طرحتها من خلال فيديو كليب فى الفترة الأخيرة وحازت على مشاهدات كثيرة.
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