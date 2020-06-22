دعاء الامتحان الصعب.. ردده من دخول اللجنة حتى تسليم الإجابات

وعنه يمكن القول أنه على قدر صعوبة المادة الدراسية وخوف الطلاب من أن يكون امتحانها صعبًا ، تتضح أهمية

الصعب والذي يقضي على مخاوف كبيرة لدى الطلاب ويهدد نجاحهم، لذا يعد

من أهم الأدعية هذه الأيام، حيث تشهد هذه الفترة امتحانات طلاب الثانوية العامة، بما يفسر الحاجة الكبيرة لمثل

الصعب وما نحوه من دعاء الامتحان عامة.

وكذلك

والمذاكرة ، أو دعاء الامتحان والنجاح وكذلك دعاء الامتحان للابناء أو

، كما يأتي ضمن دعاء الامتحان والتوفيق أيضًا دعاء الحفظ وعدم النسيان و

والحفظ و دعاء للمذاكرة وتثبيت الحفظ و

و دعاء بعد المذاكره لعدم النسيان و دعاء قبل الاختبار، فكل هذه الأدعية تأتي تحت عنوان أشمل وهو

الصعب ، الذي يحتاجه كل الطلاب الآن.





دعاء الامتحان الصعب

1. اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير.

2. بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا.

3. عند تعسر الامتحان اللهمّ يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه ردّ إليّ حاجتي وأنت أرحم الراحمين.

4. اللهمّ يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعماء، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء، يا حاضرًا ليس بغائب، يا موجودًا عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا حليمًا لا يعجل، يسّر أمري.

5. اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح عليّ فتوح العارفين.

6. اللهم أخرجنا من ظلمات الدهر، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر لنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

7. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث، ربّ إنّي مسّني الضر وأنت أرحم الراحمين.

8. ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي.

9. اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

10. عند نهاية الإجابة الحمد الله الّذي هدانا لهذا، وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربّ العالمين.







دعاء الامتحان والمذاكرة