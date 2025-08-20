وزير الري: إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات للحفاظ على المجاري المائية والخزانات الجوفية

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لمتابعة إجراءات إزالة التعديات والمخالفات على المجاري المائية والخزانات الجوفية وأملاك الوزارة.

وتم خلال الإجتماع، عرض موقف التعديات على الترع والمصارف ونهر النيل وأملاك الوزارة والآبار الجوفية المخالفة بمختلف المحافظات، وعرض ما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع هذه التعديات بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة، والإجراءات المستقبلية للتعامل مع التعديات والعمل على وأدها في المهد قبل تفاقمها .

وزير الري

وصرح وزير الري، أن الهدف من إزالة التعديات علي المجارى المائية هو تحسين عملية إدارة المنظومة المائية، وتوصيل المياه بكفاءة لكافة المنتفعين، مشيرًا إلى أنه تم إزالة ١٣٥٦٨ تعدى على نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الوزارة خلال موجات الإزالة من الموجة ٢٢ إلى الموجة ٢٧ "الجاري تنفيذ مرحلتها الأولي حاليا"، وذلك بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية والمحليات.

تطبيق للتعديات والإزالات

وأضاف وزير الري أنه وفى إطار تحقيق مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي في أعمال الوزارة فقد تم إنشاء "تطبيق للتعديات والإزالات" كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة والخاصة بأملاك الوزارة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة، كما تم إنشاء "تطبيق للتراخيص" لمتابعة موقف التراخيص الصادرة عن كافة أجهزة الوزارة ومتحصلاتها المالية .

وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المعنية بمواصلة أعمال إزالة التعديات بمختلف المحافظات بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختصة، مع استمرار المرور الدوري على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى.