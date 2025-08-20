أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025.. فيديو

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب تقرير فيديو بعنوان أسعار اللحوم في الأسواق.



وقالت مراسلة القناة الزميلة ندى باهي، إنها متواجدة بأحد محلات الجزارة بمنطقة مصر الجديدة، وأن الأسعار تختلف من منطقة لـ منطقة.



وأكد صاحب المحل، أن أغلى كيلو لحمة لديه بالمحل يسجل 420 جنيه وتتراوح الأسعار بشكل عام بين 375 جنيه، حتى 420 جنيه، وأن سعر اللحمة التي توضع في الخضار تسجل 375 جنيه، وهذه اللحمة تكون بها نسبة دهون.



وأشار إلى أن الأسعار مستقرة خلال هذه الفترة، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات جديدة.

