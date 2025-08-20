توقيع مذكرتي تفاهم بين مصر واليابان لتعزيز التعاون في التعليم الفني ودعم ذوي الاحتياجات

على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بدورته التاسعة، قمة "تيكاد ٩"، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مراسم توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال التعليم العام والتعليم الفنى بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وحكومة طوكيو الحضرية، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وكذا دعم تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة وتدريب المعلمين، وذلك بحضور يوريكو كويكي، محافظ طوكيو.

ووقع مذكرة التفاهم الأولى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وماساهيكو ساكاموتو، المدير العام لمكتب شئون التعليم التابع لحكومة محافظة طوكيو.

وتتناول هذه الاتفاقية برامج تدريب وتأهيل المعلمين، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مركز الريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، فضلًا عن تبادل الخبرات في مجال التعليم العام.

كما وقع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاتفاقية الثانية مع يوشيزاوا ماساسومي، مسئول معهد التعليم الفني المتقدم بحكومة محافظة طوكيو.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر، والاستفادة من أحدث طرق التدريس في التعليم الفني، مع التركيز على المدارس الزراعية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وعقب التوقيع، أكد محمد عبد اللطيف أن مذكرات التفاهم تأتي في إطار الشراكة القوية بين مصر واليابان في مجال تطوير التعليم، مشيرا إلى أن التجربة اليابانية في المدارس المصرية اليابانية تمثل نموذجًا متميزًا في الانضباط والجودة، الأمر الذي يعكس حرص الجانبين على بناء أجيال قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.