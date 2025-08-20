قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اختياره الأفضل.. محمد صلاح: التتويج بالبطولات أهم من الجوائز الفردية
صنع في مصر| 4 وزراء يتفقدون مصانع شركة النصر للسيارات.. و"الوزير" يتعهد بزيادة الإنتاج
نبيه بري لـ حزب الله: لا فائدة من استخدام الشارع وتعاونوا مع الجيش
وزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية
الوزراء: مصر واحدة من الدول الأفريقية الرائدة كمركز رئيسي في مجال الكابلات البحرية
وزراء الصناعة وقطاع الأعمال والعمل والأوقاف يتفقدون مصانع شركة النصر للسيارات
الفريق كامل الوزير يتفقد مصانع النصر بحلوان ويؤكد: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أولوية وطنية
مصر ولبنان.. شراكة استراتيجية متجددة ودعم مصري راسخ لأمن واستقرار بيروت
رئيس الوزراء يدعو الطلاب اليابانيين إلى الدراسة في مصر
وزير الدفاع يستعرض التحديات الدولية والإقليمية أمام مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية
قافلة المساعدات الإنسانية الـ 19 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تحرك عاجل لمنح المعلمين "ذوي الإعاقة" غير التربويين بالمدارس شهادة الصلاحية
توقيع مذكرتي تفاهم بين مصر واليابان لتعزيز التعاون في التعليم الفني ودعم ذوي الاحتياجات

كتب محمود مطاوع

على هامش مشاركته، نيابة عن  الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بدورته التاسعة، قمة "تيكاد ٩"، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مراسم توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال التعليم العام والتعليم الفنى بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وحكومة طوكيو الحضرية، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وكذا دعم تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة وتدريب المعلمين، وذلك بحضور يوريكو كويكي، محافظ طوكيو.

ووقع مذكرة التفاهم الأولى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وماساهيكو ساكاموتو، المدير العام لمكتب شئون التعليم التابع لحكومة محافظة طوكيو.

وتتناول هذه الاتفاقية برامج تدريب وتأهيل المعلمين، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مركز الريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، فضلًا عن تبادل الخبرات في مجال التعليم العام.

كما وقع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاتفاقية الثانية مع يوشيزاوا ماساسومي، مسئول معهد التعليم الفني المتقدم بحكومة محافظة طوكيو.

 وتهدف هذه الاتفاقية إلى التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر، والاستفادة من أحدث طرق التدريس في التعليم الفني، مع التركيز على المدارس الزراعية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وعقب التوقيع، أكد محمد عبد اللطيف أن مذكرات التفاهم تأتي في إطار الشراكة القوية بين مصر واليابان في مجال تطوير التعليم، مشيرا إلى أن التجربة اليابانية في المدارس المصرية اليابانية تمثل نموذجًا متميزًا في الانضباط والجودة، الأمر الذي يعكس حرص الجانبين على بناء أجيال قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا. 

