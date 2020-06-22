عبد المنعم سعيد: توقيت دخول تركيا ليبيا بالتزامن مع أزمة سد النهضة ليس صدفة

قال عبد المنعم سعيد المفكر السياسي، إن التطورات متلاحقة فيما يخص الملف الليبي ، مضيفا أن المشهد السياسي الليبي في غاية الخطورة.





وأضاف سعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الأن" ، المذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء اليوم الأحد، إننا أمام عملية جراحية دقيقة جدا تجري بالنسبة لمصر، متابعا أن الأحداث المتلاحقة في المنطقة سريعة تجعلنا نلهث وراء التفاصيل.





وتابع المفكر السياسي، أن الأمن القومي المصري يوجد أساسا في عملية بناء مصر الحديثة مهددة من قبل طرفين في الوقت الحالي، مستدركا أن الطرف الأول الإرهاب والثاني أزمة سد النهضة الأثيوبي.





وأشار عبد المنعم سعيد، إلى أن توقيت دخول تركيا لليبيا بالتزامن مع أزمة سد النهضة ليس صدفة، محذرا من هذا الأمر في الوقت الحالي.





وأكد المفكر السياسي، أن القيادة المصرية تعرف وتحسب بدقة وتقوم بعملية إستراتيجية أقرب للعمليات الجراحية التي تتم في المخ، مشيرا إلى أنه نحتاج لدعم أكبر من الإعلام فيما يحض الأزمة الليبية.