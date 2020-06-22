بمكونين فقط من مطبخك.. اصنعى كريم لشد البشرة

فوائد غير متوقعة للقهوة فى التخلص من خلايا الجلد الميتة ولتفتيح البشرة لدرجات ومنحها النضارة ومحاربة تجاعيد الوجه. يمكنك استخدام البن المطحون مباشرة على وجهك أو تجربته في أقنعة وجه مختلفة .



إقرأ أيضا .. طريقة عمل وصفة تفتيح البشرة الطبيعية

مكونات قناع الوجه



ملعقة من حبيبات البن



ملعقة صغيرة من صودا الخبز

طريقة تطبيق القناع



أضيفى 1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز إلى البن المطحون تمزج المكونات جيدًا.

ويتم توزيعها على البشرة وتترك لمدة 20 دقيقة ويغسل بالماء الدافئ.

ويمكن وضع كريم مرطب بعد تلك القناع و ستلاحظ النتائج على الفور.

يوفر لك هذا القناع تنظيف عميق للبشرة الدهنية بشكل فعال.