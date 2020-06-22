إبراهيم يستغيث من عدم إضافة زوجته لبطاقته التموينية بالبحيرة

شكا المواطن إبراهيم محمد محمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم تمكنه من إضافة زوجته على البطاقة التموينية بعد فصلها من بطاقة والدها وتقديمها كافة الأوراق المطلوبة للإضافة على البطاقة التموينية لزوجها.









ويقول فى رسالته : قدمت عدة طلبات لتنفيذ ذلك ولكن لم يتم الاستجابة حتى الآن ، رقم قومى 29611291800422 ، للتواصل مع الشاكى 01287991825.









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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



