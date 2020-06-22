بعد واقعة البساتين.. 6 نصائح لتجنب سرقة سيارتك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشخصين قاما بسرقة سيارة في منطقة البساتين بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة وبمواجهتهما اعترفا بالسرقة.





ذلك يقدم «صدى البلد» أبرز النصائح لتفادي سرقة السيارات وفي هذا السياق، يجب على قائد السيارة توخي الحذر عبر اتباع بعض النصائح الهامة؛ حتى لا يكون سببًا في تسهيل عملية السرقة على اللصوص، وفى إطار





1- لا تترك السيارة في مكان مظلم أو شوارع مغمورة لا يسكن بها أحد.





2- احرص على تغطية السيارة لأن غطاء السيارة يعوق اللص لأنه يستغرق وقتًا في التخلص منه.





3- استخدام "أفلام حماية الزجاج"، وهى عبارة عن لاصق شفاف ليس له لون ويعطى درجة صلابة للزجاج ضد الكسر.





4- ركن السيارة في أماكن قريبة من كاميرات المراقبة.





5- لا تضع ممتلكاتك الخاصة على مقاعد السيارة واكتفي بإخفائها تحت المقاعد أو في حقيبتك الشخصية.





6- احرص على مراقبة لوحات سيارتك من وقت لآخر للتأكد من وجودها باستمرار، وفي حالة اكتشافك لسرقتها أبلغ الشرطة على الفور.