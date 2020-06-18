6 نصائح ذهبية أثناء القيادة لتفادي مخاطر الطريق

انتشرت في الفترة الأخيرة مجموعة من حوادث السيارات المروعة، التي تسببت في إزهاق الكثير من الأرواح والمتهم الأول هو الهاتف المحمول والثاني السرعة الزائدة.





يعتقد قائد السيارة أن السرعة الزائدة تساعده على الوصول بشكل أسرع دون وعي أنها من الممكن أن تكون السبب في وفاته، خاصة أن الطرق السريعة يكثر فيها النقل الثقيل.





لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز النصائح البسيطة التي تساعدك على تجنب الحوادث وتضمن لك قيادة آمنة:





1- التأني أثناء القيادة فهناك مثلا يقول في "التأني السلامة وفي العجلة الندم"، لذلك اعتبر القيادة مغامرة عبارة عن كيفية الوصول إلى الوجهة المحددة وسط التكدس وإشارات المرور.





2- يقع الكثير من الأفراد في فخ الإشارات، يتحرك على جانبي الطريق دون إعطاء إشارات مما يسبب الحوادث والكوارث.





3- المتهم الرئيسي في معظم الحوادث هو الهاتف المحمول، لذلك عليك ترك الهاتف والتركيز في القيادة.





4- التركيز مع المرايا لكشف الطريق من الخلف.





5- من الأخطاء التي يقع فيها صاحب السيارة، جلوس طفل صغير بجانبه مما يشتت انتباهه ويفقده القدرة على التركيز.



