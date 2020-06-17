9 نصائح لقيادة آمنة في الظلام

لذلك ينبغي على الفرد اتباع بعض الخطوات لتفادي الحوادث التي تحدث نتيجة النوم وضعف الرؤية. في الغالب لا يفضل قائدو السيارات القيادة ليلًا، بسبب المخاطر والسرعة الجنونية التي يقود بها سائقو النقل الثقيل على الطرق السريعة، ولكن أحيانًا ما تحتم الظروف عليك القيادة ليلًا لإنجاز بعض المهام في وقت قصير،





فى إطار ذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز النصائح التي يجب اتباعها أثناء القيادة ليلًا: يقدم موقع «صدى البلد»





1- فتح النوافذ للشعور بتهوية جيدة وتجنب النوم وشبورة الماء.





2- فتح كشافات السيارة للإيضاح الرؤية.





3- تجنب السرعة والسير في الإتجاه الأيمن.





4- توخي الحذر وتوقع الأخطاء من النقل الثقيل.





5- الحفاظ على نظافة النوافذ الزجاجية لكشف الطريق بصورة جيدة من الأمام والخلف.





6- لا تقود تحت ضغط لتجنب الحوادث





7- عند التوجه إلى يمين أو يسار الطريق، اعطي إشارة للسائقين من خلفك.





8- يفضل عدم ارتداء العدسات ليلا وارتداء النظارة الطبية للحصول على رؤية واضحة.



