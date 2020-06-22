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أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: سأصوت إلى بايدن ضد ترامب

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:25 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلن مستشار الأمن القومي السابق الأمريكي، جون بولتون، عزمه التصويت لصالح المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، في الانتخابات المقبلة. 

وقال بولتون في مقابلة إلى "ديلي تليجراف" البريطانية: "في عام 2016 ، صوتت لترامب على هيلاري كلينتون. الآن، بعد أن رأيت هذا الرئيس عن قرب، لا يمكنني القيام بذلك مرة أخرى. قلقي على البلد، وهو لا يمثل القضية الجمهورية التي أريد دعمها". 

وتابع: "لا يعرف الفرق بين المصلحة الوطنية للولايات المتحدة ومصالح دونالد ترامب. هناك ارتباك حول المصلحة الوطنية ومصلحته الشخصية، وهو أمر خطير للغاية على البلاد". 

وذكر بولتون: "كنت قلقًا بعد 17 شهرًا في الإدارة من أنه (السيد ترامب) لم يكن لديه الكفاءة المطلوبة ليكون الرئيس ، وأن الشعب الأمريكي بحاجة إلى معرفة ذلك". 

وكشف كتاب جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق كثيرا من الأسرار التي كانت تدور في البيت الأبيض، وما يتعلق بمواقف الرئيس دونالد ترامب الخارجية، بينها موافقة واشنطن على شن هجوم ضد إيران.

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