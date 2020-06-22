عودة للوراء..«Sony Ericsson Xperia X10 mini» أصغر هاتف ذكي فى العالم

زادت رغبة الأشخاص خلال الأعوام القليلة الماضية لإ قتناء هواتف ذكية بأحجام الكبيرة، والتي تساعدهم بشكل أفضل فى القيام بالعديد من المهام ، وفي المقابل اندثرت الهواتف ذات الأحجام الصغيرة التي كانت في الماضي مفضلة من قبل الغالبية لسهولة حملها.

وفى هذذه الحقية كانت الشاشات قياس 4 بوصات كبيرة للغاية، فما بالك بتحفة سونى الصغيرة الحجم تمامًا وهى Sony Ericsson Xperia X10 mini، وكان الخيار الأفضل للكثيرين من محبي الهواتف معقولة الحجم.





و بحسب موقع "جسمارينا" المتخصص في عالم التكنولوجيا، جاء هاتف "سوني إريكسون إكسبريا إكس 10 ميني برو" بشاشة قياس 2.5 بوصة، بيكون من بين أصغر هواتف "أندرويد" على الإطلاق.





والهاتف ليس بحاجة إلى لوحة مفاتيح، فهو يحتوي على شاشة تعمل باللمس على غرار سائر الإصدارات الحديثة من هواتف "الأندرويد"، و مدمج به لوحى مفاتيح كاملة، و لك أن تتخيل أن عقدٌ من الزمن قد مرّ على فوز هاتف "إكسبريا إكس 10 ميني" بجائزة الهاتف المحمول الأوروبي الأفضل عام 2010.





ومن ناحية المواصفات جاء Xperia X10 mini بشاشة قياس 2.55 بوصة من نوع TFT، كما يعمل بنظام أندرويد Android 1.6، مع معالج من نوع Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 بقوة 600 ميجاهرتز، و ذاركة داخلية سعة 128 ميجابايت، يمكن زيادتها بكارت ذاكرة خارجية حتى 2 جيجابايت.





بالإضافة لكاميرا دقة 5 مياجابيكسل و بدون أخري أمامية، بالإضافة لبطارية سعة 950 ميللى أمبير، تدعم الشحن من خلال منفذ microUSB 2.0، كما طرحته سونى فى أكثر من لون ليناسب كل الأذواق.