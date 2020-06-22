اختيار الدكتورة سناء السيد ضمن أهم الشخصيات النسائية في العالم.. شاهد

إنها فخورة بكونها من ضمن الناس الذين يعملون على مستوى العالم في مجال الحفريات الفقارية ويتم اختيارها كممثل للجيل الجديد للعلماء الإناث الذين يعملون في هذا المجال منذ بداية الألفينات وحتى اليوم. قالت الدكتورة سناء السيد نائب مدير مركز الحفريات بكلية العلوم جامعة المنصورة





وأضافت السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، ان حيثيات اختيارها كان عن طريق أن محرري الكتاب كانوا يجمعون عن مقالات وأخبار عن العلماء الإناث النشيطات في مجالات الحفريات الفقرية والنشطين في النشر والحضور على الساحة الدولية وحضور المؤتمرات.





وأشارت إلى أنها أثناء تمثيلي لمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية في أحد المؤتمرات تقابلت مع إحدى المحررات وعرضت على فكرة الكتاب ووافقت ورحبت بذلك لأن وجدت في ذلك فخر ل جامعة المنصورة ".





وأوضحت، أن المحررة اختارت صورة لشخصيتي المعروضة على غلاف الكتاب أثناء تنقيبي عن الحفريات في صحراء الفيوم ووضعها مع مجموعة من العلماء العظام الذين سبقوني في المجال وهذا شيء يجعلني فخورة بذلك جدا.



ولفتت إلى أن الموضوع بيكون فيه بعض المعوقات ثقافية، خاصة في مجتمعات الشرق الأوسط، حيث ليس من السهل تخيمها في الصحراء لعدة أيام وتقضية وقت كبير بعيد عن بيتها، وفيما يخص صعوبات التنقيب أن التنقيب بيستمر لفترات طويلة في الصحراء تمتد لشهور.



وفيما يخص المجال في مصر فهو مازال جديد حيث تم إنشاء المركز في عام 2010، متابعا: كنا بنعمل حاجات جديدة.