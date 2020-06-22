AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد نشرها صورة جريئة.. الجمهور يطارد رانيا يوسف

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:01 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
Advertisements
آيه عاطف
تصدرت الفنانة رانيا يوسف، تريند جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشرها صورة جريئة لها عبر حسابها الرسمي على "الأنستجرام" أثناء عطلتها الصيفية.

وقد عرض لـ رانيا يوسف قبل أشهر فيلم "دماغ شيطان" فى دور العرض، والذى إستطاع أن يحقق بالكاد 80 ألف جنيه بعد طرحه بـ20 يوما حتى رفعه من السينمات، ويشاركها فيه البطولة باسم سمره وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز.

كان أخر أعمالها سينمائيا فيلم "صندوق الدنيا" والذى عرض منذ فترة قصيرة وقبل قرار اغلاق دور العرض بسبب انتشار فيروس كورونا، والتي شارك فى بطولته مع رانيا كل من خالد الصاوي وباسم سمرة وصالح عبد الله واحمد كمال وتاليف واخراج عماد البهات.  

إقرأ أيضًا:

وأخر أعمالها في الدراما التلفزيونية مسلسل "مملكة إبليس" من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وشاركها البطولة عدد من الفنانين بينهم غادة عادل، أحمد داود، صبري فواز، سلوى خطاب، إيمان العاصي وأسماء جلال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بكاش مايوه.. رانيا يوسف تنشر صورة لها من أمام البحر

رانيا يوسف.. كثير من التريند قليل من الفن

ترشيحاتنا

تحذير سعودي من كارثة في البحر الأحمر بسبب الحوثيين

بطولة أب.. أنقذ ابنه في اللحظات الأخيرة

بدون مكياج.. كارمن بصيبص تبهر جمهورها بإطلالة كاجوال

خلى بالك شارع الهرم هيتقفل النهاردة.. تعرف على الطرق البديلة

أحمد شوبير ينعي طفل أوس أوس

فيديو.. قمر تستعرض أنوثتها بالـ بكيني أثناء قضاء عطلتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. كارمن بصيبص تبهر جمهورها بإطلالة كاجوال

منها البيض والسلمون.. 13 طعاما للمرأة الحامل

بحجة العلاج.. دجالة تقتل طفلًا صغيرًا بإدخال وجهه في مياه حارقة