بعد نشرها صورة جريئة.. الجمهور يطارد رانيا يوسف

وقد عرض لـ رانيا يوسف قبل أشهر فيلم "دماغ شيطان" فى دور العرض، والذى إستطاع أن يحقق بالكاد 80 ألف جنيه بعد طرحه بـ20 يوما حتى رفعه من السينمات، ويشاركها فيه البطولة باسم سمره وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز.





كان أخر أعمالها سينمائيا فيلم "صندوق الدنيا" والذى عرض منذ فترة قصيرة وقبل قرار اغلاق دور العرض بسبب انتشار فيروس كورونا، والتي شارك فى بطولته مع رانيا كل من خالد الصاوي وباسم سمرة وصالح عبد الله واحمد كمال وتاليف واخراج عماد البهات.





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وأخر أعمالها في الدراما التلفزيونية مسلسل "مملكة إبليس" من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وشاركها البطولة عدد من الفنانين بينهم غادة عادل، أحمد داود، صبري فواز، سلوى خطاب، إيمان العاصي وأسماء جلال.