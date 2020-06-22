ياسر ريان عن المستوى الفني لنجله: امتداد لـ متعب

أشاد ياسر ريان نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق،بالمستوى الفني لنجله أحمد مهاجم الفريق الأحمر المعار إلى فريق الجونة،ووصفه بأنه امتداد للاعب عماد متعب هداف القلعة الحمراء السابق.





وقال ريان في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس": "أحمد ياسر سجل 7 أهداف في نصف موسم، هذا الموسم سجل أربعة أهداف، وكان يؤدي في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة بشكل جيد".





وأضاف: "مستواه في تصاعد، واكتسب العديد من الخبرات ليتواجد في الأهلي، ولكن يجب أن يعلم أنه حال عودته للنادي فالأمر لن يكون سهلا، وعليه خوض منافسة قوية".





وتابع: "أحمد ياسر ريان امتداد لـ عماد متعب، ويجمعهما نفس أسلوب اللعب واحد كما أنه مؤهل لكي يقود هجوم الأهلي".



