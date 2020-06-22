رغم حظره.. ضابط أمريكي يستخدم تكنيك الخنق مع رجل أسود.. فيديو

أوقفت إدارة شرطة نيويورك، ضابطا عن العمل، بعد استخدام أسلوب الخنق مع رجل أسود، برغم حظره منذ 8 أيام.









ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وقع حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو قانونًا يجرم تكنيك الخنق الذي يستخدمه ضباط الشرطة، أو ما يماثله من أساليب التقييد، والتي تتسبب في إصابات خطيرة، أو الموت.





وأمس، أقدم ضابط على استخدام تكنيك الخنق مع رجل أسود يدعى ريكي بيلفيو، كان يقف مع رجلين آخرين على ممشى روكاواي بيتش، فيما كان زملاؤه البيض يصورون قوات أمن تمر بجانبهم ويستهزئون بهم.





لكن اشتبه الضباط في بيلفيو، والذي قالوا إنه سرق شيئًا، ليدنفع إليه الضباط ويقومون بتطويقه ويستخدم أحد الضباط معه تكنيك الخنق معه.





وقال مفوض شرطة مدينة نيويورك ديرموت شيا على تويتر، إن حادثة الأحد كانت "مقلقة" وأن "التحرك الفوري" كان ضروريًا أثناء إجراء السلطات للتحقيق، مؤكدا التزام الشرطة بالشفافية.





وحظرت عدد من الولايات في أمريكا، استخدام تكنيك الخنق، بعد مقتل المواطن ذي البشرة السمراء جورج فلويد، على أيدي قوات الشرطة، حيث جثا على رقبته أحد الضباط البيض حتى توفى متأثرا بها.



